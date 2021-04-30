Заместитель губернатора Илья Веселов покинул должность

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области — руководитель представительства Правительства Рязанской области Илья Борисович Веселов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области — руководитель представительства Правительства Рязанской области Илья Веселов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба органа власти.

Исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Рязанской области — руководителя представительства Правительства Рязанской области назначен Алексей Кулаков, который ранее был первым заместителем руководителя представительства.

Губернатор Николай Любимов в своем комментарии отметил: «Ротация кадров — это нормально. Люди приходят и уходят, устраиваются на другую работу, трудятся там, где они могут пригодиться лучше всего. Илья Веселов получил хорошее предложение».

Илья Веселов был назначен заместителем Председателя Правительства Рязанской области — руководителем представительства Правительства Рязанской области 24 марта 2020 года.

Фото с сайта калужского правительства