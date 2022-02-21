Под Рязанью бездомные собаки напали на ребенка

Инцидент произошел в рязанском поселке Искра.

Под Рязанью бездомные собаки напали на ребенка. Об этом сообщила мать пострадавшего в группе « Новости Рязани «ВКонтакте » в понедельник, 20 февраля.

Инцидент произошел в рязанском поселке Искра. Рязанка рассказала, что собаки порвали одежду несовершеннолетнего. В результате нападения у ребенка остался большой синяк и ему придется в течение трех месяцев делать уколы.

«Сколько нужно еще жертв, чтоб вы отреагировали? Ведь почти каждый второй пациент травмпункта, это пострадавший от собак! Слава господу, что в нашем случае обошлось только порванной одеждой, огромным синяком, шоком и уколами в течение трех месяцев, а ведь страшно представить, что могло произойти, будь я на несколько метров подальше от него», — написала мать пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Искре стая бездомных собак напала на 70-летнюю пенсионерку. После этого по запросу администрации в поселке отловили животных. Следователи объявили женщину в розыск, но ее личность не удалось установить.