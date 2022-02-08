В поселке Искра отловили собак после сообщения об их нападении на пенсионерку

Ранее в сети появилась информация, что бродячие собаки напали на 70-летнюю местную жительницу. Однако пострадавшую следователи до сих пор не могут найти.

В поселке Искра Рязанского района отловили собак. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Отлов проходил во вторник, 8 февраля, по поручению администрации Рязанского района. Ранее в сети появилась информация, что бродячие собаки напали на 70-летнюю местную жительницу. Однако пострадавшую следователи до сих пор не могут найти.

Тем не менее из населенного пункта увезли восьмерых щенков и четырех взрослых собак. В дальнейшем их стерилизуют и вакцинируют от бешенства.

«Мы очень признательны работникам МКУ „Техобеспечение“ за их нелегкий труд, — отметил глава искровского сельского поселения Павел Устинов. — Они стреляли в собак снотворным, и только потом, дождавшись, когда те уснут, грузили в автомобиль. Давать большую дозу препарата нельзя — это смертельно опасно, а малые количества действуют не сразу. Зачастую до уснувшей собаки приходилось добираться по колено в снегу».