\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
Срд, 09
-4°
Чтв, 10
ЦБ USD 75.3 -0.38 09/02
ЦБ EUR 85.89 -0.63 09/02
Нал. USD 74.77 / 76.00 17:46
Нал. EUR 85.47 / 86.17 17:46
Новости
Публикации
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 часов назад
632
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
12 797
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
7 970
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
8 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В поселке Искра отловили собак после сообщения об их нападении на пенсионерку
Ранее в сети появилась информация, что бродячие собаки напали на 70-летнюю местную жительницу. Однако пострадавшую следователи до сих пор не могут найти.

В поселке Искра Рязанского района отловили собак. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Отлов проходил во вторник, 8 февраля, по поручению администрации Рязанского района. Ранее в сети появилась информация, что бродячие собаки напали на 70-летнюю местную жительницу. Однако пострадавшую следователи до сих пор не могут найти.

Тем не менее из населенного пункта увезли восьмерых щенков и четырех взрослых собак. В дальнейшем их стерилизуют и вакцинируют от бешенства.

«Мы очень признательны работникам МКУ „Техобеспечение“ за их нелегкий труд, — отметил глава искровского сельского поселения Павел Устинов. — Они стреляли в собак снотворным, и только потом, дождавшись, когда те уснут, грузили в автомобиль. Давать большую дозу препарата нельзя — это смертельно опасно, а малые количества действуют не сразу. Зачастую до уснувшей собаки приходилось добираться по колено в снегу».