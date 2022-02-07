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В Рязанском районе не могут найти пенсионерку, которую искусали бродячие собаки
Ранее в соцсетях появилась информация, что в поселке Искра на 70-летнюю жительницу поселка напала стая бездомных собак. Однако, по словам руководителя рязанского межрайонного следственного отдела Александра Логинова, следователи не могут найти пострадавшую.

В Рязанском районе ищут 70-летнюю женщину, которую искусали бродячие собаки. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщило ИД «Пресса».

Ранее в соцсетях появилась информация, что в поселке Искра на 70-летнюю жительницу поселка напала стая бездомных собак. Однако, по словам руководителя рязанского межрайонного следственного отдела Александра Логинова, следователи не могут найти пострадавшую.

Глава администрации искровского сельского поселения Павел Устинов заявил, что после информации в соцсетях он начал поиск пострадавшей: позвонил в скорую, участковому оперуполномоченному, в травмпункт, но никто не дал никакой информации.

Без потерпевшей следователи не могут начать ряд проверок и процедур.

Со слов Устинова, даже местные жители не могут назвать личности пострадавшей.

«Кто у нас больше всего осведомлен о слухах и происшествиях? Конечно же, наши бабушки. Однако даже они не знают, кто пострадал от стаи. Наоборот, это они меня спрашивают теперь: „Кого же, милок, покусали-то?“. А я и ответить ничего не могу», — сказал он.

Администрация Рязанского района направила бригаду для отлова собак.