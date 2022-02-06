Стая собак напала на пенсионерку под Рязанью
Бездомные собаки напали на 70-летнюю женщину в поселке Искра Рязанского района. По данным регионального СУ СКР, проводится доследственная проверка.
Бездомные собаки напали на 70-летнюю женщину в поселке Искра Рязанского района.
По данным регионального СУ СКР, проводится доследственная проверка.
После нападения бездомных животных пострадавшую доставили в травмпункт.
Напомним, жители области продолжительное время обращают внимание на проблему бездомных животных. В феврале на рязанку напала стая бездомных собак на улице Зубковой. В конце января жители пожаловались на стаю диких собак в Семчине.