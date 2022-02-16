Под Рязанью продолжают искать женщину, которую искусали собаки

На 70-летнюю женщину напали бездомные собаки 6 февраля. Выяснить личность пострадавшей пока не удалось.

В поселке Искра Рязанского района продолжают искать женщину, которую искусали собаки. Об этом пишет ИД «Пресса».

На 70-летнюю женщину напали бездомные собаки 6 февраля. Выяснить личность пострадавшей пока не удалось.

Руководитель рязанского отделения межрайонного следственного отдела Александр Логинов сообщил, что проверка продолжается. Ранее появилась информация, что «промелькнули» имя и фамилия пострадавшей.

Однако глава Искровского сельского поселения Павел Устинов сообщил, что человека с такими данными не нашли.

«Есть однофамилица. Однако у нее другое имя, да и год рождения — 1977. Поэтому под определение „70-летняя бабушка“ она никак не подходит», — отметил он.

Устинов предположил, что пострадавшая, вероятно, не хочет огласки.

Напомним, после нападения назначили доследственную проверку. Администрация Рязанского района сообщала, что отловит собак.