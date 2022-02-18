Главврач перинатального центра заявил, что в работе Легостаевой выявили много недостатков

Врача уволили после скандальной истории в перинатальном центре.

Главврач рязанского перинатального центра Александр Терещенко прокомментировал увольнение врача Татьяны Легостаевой из медучреждения. Его комментарий появился на сайте регионального минздрава.

«Трудовой договор 17 февраля был прекращен. За последний год в ее работе выявлено много недостатков, и я считаю это недопустимым. Задача медицинских учреждений здравоохранения — улучшать здоровье граждан», — сказал Терещенко.

Информация об увольнении Легостаевой появилась в четверг, 17 февраля. Она принимала роды у рязанки, после чего новорожденный впал в кому. Спустя месяц он умер.

После произошедшего в перинатальном центре сменился главврач.