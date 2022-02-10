В рязанском перинатальном центре сменился главный врач

Им стал Александр Терещенко.

В рязанском перинатальном центре сменился главный врач. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава .

Новым главврачом центра стал заслуженный работник здравоохранения России Александр Терещенко. Он окончил лечебный факультет РязГМУ имени Павлова в 1992 году. Ранее Терещенко работал главврачом в женской консультации № 1 и в центре охраны здоровья семьи и репродукции. Стаж его работы — 27 лет.

Предудыщий главврач учреждения Ирина Девятова написала заявление по собственному желанию.

Напомним, в конце января стало известно, что в перинатальном центре умер новорожденный. До этого он был в коме. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.