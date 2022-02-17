В рязанском перинатальном центре уволили врача Легостаеву

Ранее в перинатальном центре сменился главврач.

В рязанском перинатальном центре уволили врача Татьяну Легостаеву. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязанская телега».

Ранее в перинатальном центре сменился главврач.

В конце января стало известно, что в медучреждении умер новорожденный. До этого он был в коме. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а пострадавшая семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.

В Рязани искали пострадавших от рук Татьяны Легостаевой, принимавшей роды.