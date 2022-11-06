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Предприятие в Приокском начало жечь мусор по ночам
Недавно контроль за предприятием передали трем органам. Его проверила мэрия.

Предприятие в Приокском, на которое рязанцы неоднократно жаловались, начало жечь мусор по ночам. Кадры в субботу, 5 ноября, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Речь идет о предприятии ООО «ЛПК 62», которое занимается переработкой металлолома и отходов первичной черной металлургии. Рязанцы неоднократно вызывали пожарных из-за сильного возгорания и присылали в редакцию видео с «открытым пламенем». Недавно контроль за ним передали трем органам. Его проверила мэрия.

Однако теперь, по словам очевидцев, предприятие начало жечь мусор по ночам.

«Они просто теперь это делают по ночам. Приблизительно в час», — рассказали очевидцы.