Контроль за предприятием, сжигающим мусор в Приокском, передали трем органам

Теперь информацией о складировании и сжигании мусора на территории ООО «ЛПК62» будут заниматься Роспотребнадзор, Росприроднадзор и администрации города Рязани.

Контроль за предприятием, сжигающим мусор в Приокском, передали трем органам. Об этом в понедельник, 31 октября, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе рязанского подразделения Волжской природоохранной прокуратуры.

Теперь информацией о складировании и сжигании мусора на территории ООО «ЛПК62» будут заниматься Роспотребнадзор, Росприроднадзор и администрации города Рязани.

Редакция запросила все эти органы о принятых мерах.

Напомним, местные жители с начала года уже пять раз обращались в различные ведомства с жалобами на дым и гарь в жилом квартале. Еще в сентябре руководство предприятия оштрафовала противопожарная служба МЧС, потому что разведение огня нарушало действовавший в Рязанской области противопожарный режим.