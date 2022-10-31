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Контроль за предприятием, сжигающим мусор в Приокском, передали трем органам
Теперь информацией о складировании и сжигании мусора на территории ООО «ЛПК62» будут заниматься Роспотребнадзор, Росприроднадзор и администрации города Рязани.

Контроль за предприятием, сжигающим мусор в Приокском, передали трем органам. Об этом в понедельник, 31 октября, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе рязанского подразделения Волжской природоохранной прокуратуры.

Теперь информацией о складировании и сжигании мусора на территории ООО «ЛПК62» будут заниматься Роспотребнадзор, Росприроднадзор и администрации города Рязани.

Редакция запросила все эти органы о принятых мерах.

Напомним, местные жители с начала года уже пять раз обращались в различные ведомства с жалобами на дым и гарь в жилом квартале. Еще в сентябре руководство предприятия оштрафовала противопожарная служба МЧС, потому что разведение огня нарушало действовавший в Рязанской области противопожарный режим.