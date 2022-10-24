В Приокском, несмотря на предупреждения, снова поджигают мусор на территории предприятия по металлоприемке

Ранее предприятю уже выписали штраф, а информацию передали региональной межрайонной природоохранной прокуратуре.

В понедельник, 24 октября, житель Приокского в пятый раз сообщил РЗН. инфо о сжигании мусора на территории предприятия по металлоприемке около жилых домов.

«Опять звонил в МЧС. Там сказали обращение писать», — пояснил читатель.

Жалобы местных жителей начались с 25 июня 2022 года. Рязанцы неоднократно вызывали пожарных из-за сильного возгорания и присылали в редакцию видео с «открытым пламенем».

В итоге предприятие получило предписание и штраф по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ противопожарная служба. Согласно этой статье штраф для должностных лиц составляет от 30 до 60 тысяч рублей.

Информацию о предприятии также передали рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре. Однако пока ситуация не изменилась и по вечерам жители Приокского вынуждены дышать гарью.