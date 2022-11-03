Мэрия проверила предприятие, сжигающее мусор в Приокском

Об этом следует из ответа на запрос редакции РЗН.инфо.

Мэрия проверила предприятие, сжигающее мусор в Приокском. Об этом следует из ответа на запрос редакции РЗН.инфо.

По словам пресс-службы, представители мэрии обследовали территорию предприятия и пообщались с ее руководителем.

Представитель организации пояснил сотрудникам, что у них бытовых отходов и горючих материалов не имеется. По его словам, ООО «ЛПК 62» занимается переработкой металлолома и отходов первичной черной металлургии.

«Руководство предприятия уведомлено о недопущении сжигания мусора и отходов производства во избежание нанесения вреда окружающей среде. Вопрос находится на контроле у профильных структурных подразделений администрации города», — говорится в ответе.

Напомним, жалобы местных жителей начались с 25 июня 2022 года. Рязанцы неоднократно вызывали пожарных из-за сильного возгорания и присылали в редакцию видео с «открытым пламенем». Контроль за предприятием, сжигающим мусор в Приокском, передали трем органам.