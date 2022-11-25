В Рязани пройдет митинг по вопросу ограничений застройки «Есенинской Руси»

Мероприятие пройдет в субботу, 26 ноября, у главного входа в ЦПКиО на улице Братиславской. Начало в 14:00.

В Рязани пройдет митинг по вопросу ограничений застройки «Есенинской Руси». Об этом сообщил журналист Павел Аверин на своей странице «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в субботу, 26 ноября, у главного входа в ЦПКиО на улице Братиславской. Начало в 14:00.

«Приходите все! Кто не согласен с условиями и регламентами достопримечательного места „Есенинская Русь“. Кто за умягчение этих условий и уменьшение охранных границ», — написал Аверин.

26 октября возле государственной инспекции по охране объектов культурного наследия рязанский журналист провел одиночный пикет с требованием снять ограничения в зонах охраны культурного наследия «Есенинской Руси».

Зампред рязанского отделения ВООПИиК Игорь Кочетков сообщил РЗН. инфо, что ограничения не препятствует застройке, а упорядочивают ее.

После этого губернатор Павел Малков заявил, что ограничения на территории «Есенинской Руси» нужно пересмотреть.