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Зампред рязанского отделения ВООПИк прокомментировал одиночный пикет по поводу «Есенинской Руси»
Он заявил, что ограничения, с которыми сталкиваются жители деревень, расположенных на территории достопримечательного места, не препятствует застройке, а упорядочивают ее.

Заместитель председателя Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Кочетков отреагировал на одиночный пикет по поводу достопримечательности «Есенинская Русь», где потребовали снять руководство регионального ВООПИиК.

Как сообщил Кочетков корреспонденту РЗН. Инфо, ограничения, с которыми сталкиваются жители деревень, расположенных на территории достопримечательного места, не препятствует застройке, а упорядочивают ее.

«Судя по тому, что говорит господин Аверин, за его спиной стоят застройщики, которые когда-то скупили землю под возведение коттеджных поселков в зоне охраняемого природного ландшафта музея-заповедника С. А. Есенина, но их планам не суждено было осуществиться. Бизнесмены, которым в свое время не дали застроить заповедные места, пытаются создавать социальную напряженность во время проведения специальной военной операции, на фоне которой совершенно по-иному зазвучали разговоры о настоящем, а не мнимом патриотизме», — подчеркнул градозащитник.

Напомним, что в среду, 26 октября, в Рязани прошел одиночный пикет. Его организатор- журналист Павел Аверин потребовал снять ограничения в зоне охраны культурного наследия «Есенинская Русь». В руках организатор пикета держал плакат с надписью «Требую убрать руководство ВООПИиК, которое предало Рыбновский район!».

«Люди живут фактически в резервации, — заявил Аверин корреспонденту РЗН. Инфо. «Понятно про Константиново, это место, где родился и жил Есенин, там обязаны быть ограничения и не должно быть застройки. Но есть места, в которых поэт попросту не бывал, в том же самом Рыбновском районе».