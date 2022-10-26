Зампред рязанского отделения ВООПИк прокомментировал одиночный пикет по поводу «Есенинской Руси»

Заместитель председателя Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Кочетков отреагировал на одиночный пикет по поводу достопримечательности «Есенинская Русь», где потребовали снять руководство регионального ВООПИиК.
Как сообщил Кочетков корреспонденту РЗН. Инфо, ограничения, с которыми сталкиваются жители деревень, расположенных на территории достопримечательного места, не препятствует застройке, а упорядочивают ее.
«Судя по тому, что говорит господин Аверин, за его спиной стоят застройщики, которые когда-то скупили землю под возведение коттеджных поселков в зоне охраняемого природного ландшафта музея-заповедника
Напомним, что в среду, 26 октября, в Рязани прошел одиночный пикет. Его организатор- журналист Павел Аверин потребовал снять ограничения в зоне охраны культурного наследия «Есенинская Русь». В руках организатор пикета держал плакат с надписью «Требую убрать руководство ВООПИиК, которое предало Рыбновский район!».
«Люди живут фактически в резервации, — заявил Аверин корреспонденту РЗН. Инфо. «Понятно про Константиново, это место, где родился и жил Есенин, там обязаны быть ограничения и не должно быть застройки. Но есть места, в которых поэт попросту не бывал, в том же самом Рыбновском районе».