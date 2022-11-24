Малков заявил, что ограничения на территории «Есенинской Руси» нужно пересмотреть

Глава региона пообщался с местными активистами в Рыбновском районе. Они сообщили ему, что ограничения, действующие в зоне «Есенинской Руси», осложняют жизнь.

Ситуация с «Есенинской Русью» требует корректировки. Об этом во время визита в Рыбновский район в среду, 23 ноября, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков, пишет « Пресса ».

Глава региона пообщался с местными активистами в Рыбновском районе. Они сообщили ему, что ограничения, действующие в зоне «Есенинской Руси», осложняют жизнь.

Губернатору сообщили, что многодетная семья получила участок земли, но ничего не смогла на нем построить, хотя вокруг уже стояли дома.

Малков отметил, что местные жители уже не в первый раз жалуются на проблему с ограничениями, действующими в зоне «Есенинской Руси».

«Это ограничения, которые действуют сейчас на значительной части территории муниципального образования и не позволяют не просто строить новые здания, но и зачастую ремонтировать то жилье, в котором люди живут. В целом вся эта ситуация требует очень серьезной корректировки», — заявил губернатор.

Он отметил, что ситуацию нужно обсудить с экспертами.

«Очевидно, что-либо территория развивается, либо она стагнирует. Мы сейчас видим здесь стагнацию, что и подтверждают жители», — прокомментировал Малков.

Он добавил, что необходимо не допустить ситуации, когда исторические места в Константинове вдруг окажутся застроенными.