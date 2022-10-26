На одиночном пикете рязанский журналист потребовал помочь жителям «Есенинской Руси»

Он требовал снять ограничения в зонах охраны культурного наследия.

В среду, 26 октября, возле государственной инспекции по охране объектов культурного наследия рязанский журналист провел одиночный пикет с требованием снять ограничения в зонах охраны культурного наследия «Есенинской Руси».

Рязанский журналист Павел Аверин вышел с плакатом «Требую убрать руководство ВООПИиК, которое предало Рыбновский район!».

Корреспонденту РЗН. инфо мужчина рассказал, что давно освещает проблемы жителей Рыбновского района, где действуют ограничения по застройке из-за включения земель в объект культурного наследия «Есенинская Русь».

«Я выпустил несколько программ с активистами Рыбновского района, которые выступают за то, чтобы перевести границы особо охраняемой зоны «Есенинская Русь». Потому что люди живут фактически в резервации. Понятно про Константиново, это место, где родился и жил Есенин, там обязаны быть ограничения и не должно быть застройки. Но есть места, в которых поэт попросту не бывал, в том же самом Рыбновском районе. Но их отнесли к «Есенинской Руси», — сообщил рязанский журналист.

На место пикета приезжали полицейские и записали личные данные журналиста. В полиции пояснили, что это необходимая процедура.

Напомним, В 2014 году правительство приняло решение об установлении границ охранной зоны в Рыбновском районе, чтобы обезопасить места связанные с Сергеем Есениным от застройки.

Однако собственники, чьи дома попали в границы «Есенинской Руси» оказались ограничены.