Сжигавшими мусор в Приокском займется природоохранная прокуратура

Помимо этого, ответственное должностное лицо оштрафовала противопожарная служба.

Должностное лицо, ответственное за костер на предприятии металлоприемки, уже оштрафовала по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ противопожарная служба. Об этом сообщил в ответе на запрос РЗН. инфо заместитель начальника управления МЧС по Рязанской области Сергей Желтиков.

На улице Станкозаводской, жители которой неоднократно жаловались на то, что соседнее предприятие жжет мусор, провели проверку сотрудники противопожарной службы.

«Был выявлен факт нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, установленного с 25 июня 2022 года в границах муниципального образования», — сказано в ответе. Помимо этого, информацию о предприятии, которое жгло мусор в Приокском, передали Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, штраф на должностных лиц за это составляет от 30 до 60 тысяч руб.