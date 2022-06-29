Рязанец пожаловался на предприятие, сжигающее мусор около жилых домов

Мужчина сообщил, что под его окнами на территории металлоприемки каждые выходные что-то сжигают. Недавно рязанцу пришлось вызвать МЧС из-за большого возгорания.

В редакцию РЗН. инфо обратился читатель. Мужчина сообщил, что под его окнами на территории металлоприемки каждые выходные что-то сжигают. Недавно рязанцу пришлось вызвать МЧС из-за большого возгорания.

«У меня окна выходят на промзону в сторону „Технониколь“ в Приокском. Перед ним находится металлоприемка и там постоянно что-то жгут. Недавно ночью не хило так горело. Я вызвал пожарных. Теперь думаю, законно они там постоянно жгут или незаконно. Если опять начнут жечь, имеет ли смысл вызывать МЧС?» — поделился мужчина.

В пресс-службе МЧС корреспонденту РЗН. инфо пояснили, что на вызов рязанца выезжали пожарные.

«По данному адресу было сообщение 25 июня в 23:33. Зафиксировано сжигание мусора на открытой территории. По данному факту проводится проверка», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что 25 июня текущего года на территории Рязани введен особый противопожарный режим, во время которого запрещается использование открытого огня.