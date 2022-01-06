Объекты года. В Рязани открылись сразу два отремонтированных моста

В начале августа после 11-месячного ремонта открыли обновленный Астраханский мост в центре Рязани, а в конце августа — мост через Трубеж.

В начале августа на улице Ленина в присутствии первых лиц города и области после реконструкции сдали в эксплуатацию обновленный Астраханский мост.

Его отремонтировали за 11 месяцев. Общая стоимость работ составила 175 млн. рублей. Часть средств взяли из городской казны, хотя изначально чиновники надеялись на федеральное финансирование.

Мост через спрятанную в трубу речку Лыбедь считается одним из старейших в Рязани. Он был построен в середине XIX века по проекту губернского архитектора Николая Воронихина. Это сооружение, претендующее на статус исторического памятника, за 170-летнюю историю ни разу капитально не ремонтировалось. Многие его конструкции заметно обветшали.

Разговоры о необходимости тотальной реконструкции стратегически важного объекта активно начались в 2017 году. Сроки работ трижды переносили. Поначалу власти заявляли, что ремонт моста займет 10 месяцев, позже — что его растянут на два года.

В итоге движение транспорта по превращенному в стройплощадку участку улицы Ленина прекратили почти на восемь месяцев. Обходные пути следования не только удлиняли время поездок, но и часто доставляли неудобства рязанцам из-за низкого качества дорожного полотна. Поэтому завершение реконструкции горожане восприняли как по-настоящему приятную новость.

«При всей своей древности Рязань должна развиваться, должна молодеть. Фактически построен заново — современный и удобный мост через реку Лыбедь», — сказал на открытии моста губернатор Николай Любимов.

У моста появился новый фундамент, две проходные арки с подсветкой, три лестницы с пандусом, новый остановочный павильон для общественного транспорта, десять опор для контактной сети троллейбусов. Тротуар одели в новую плитку, а на проезжей части модернизировали систему ливневой канализации. По просьбе градозащитников при установке перил сохранили их историческую стилистику. Гарантийный срок эксплуатации самого моста — восемь лет, перильных и пешеходных ограждений — пять лет.

Ремонт моста через Трубеж на улице Каширина, стартовавший в марте, стал куда менее масштабным, поэтому и был завершен меньше, чем за полгода. За это время отремонтировали 150 метров проезжей части.

По направлению в центр города дорогу расширили до трех полос, в Борки — оставили две. Движение транспорта здесь полностью не перекрывалось. Сначала его организовали по правой стороне (если ехать из Борок), через четыре месяца — по левой.

Подрядчик разобрал старые пролеты, смонтировал перильное композитное ограждение, отремонтировал накладную плиту, перенес столбы электропередач. Фактически на прежних опорах была создана новая дорога.

Предварительно планировалось, что ремонт закончится только к ноябрю. Но уже в последний день лета мост через Трубеж у выезда из центра Рязани в сторону Северной окружной дороги полностью открыли для движения.