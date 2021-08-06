Ко Дню города в Рязани полностью завершат реконструкцию Астраханского моста
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что мост стал еще одним украшением Рязани. Завтра вместе с рязанцами проверим его готовность», — написал Любимов.
К субботе, 7 августа, в Рязани полностью завершат реконструкцию Астраханского моста. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на странице «ВКонтакте».
Глава региона отметил, что проект сложный и масштабный.
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что мост стал еще одним украшением Рязани. Завтра вместе с рязанцами проверим его готовность», — написал Любимов.