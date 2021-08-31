В Рязани открыли проезд по мосту через Трубеж
Вначале планировалось, что ремонт закончится только к ноябрю. У моста длиной 140 метров разобрали пролеты и на прежних опорах фактически создали новую дорогу.
На улице Каширина, у выезда из центра Рязани в сторону Северной окружной дороги полностью открыли для движения мост через Трубеж.
На открытии побывал рязанский губернатор Николай Любимов.
«Работы завершены за два месяца до конца срока», — отметил он.
Вначале планировалось, что ремонт закончится только к ноябрю. У моста длиной 140 метров разобрали пролеты и на прежних опорах фактически создали новую дорогу.
Представитель подрядной организации рассказал, что осенью вокруг моста будут идти работы по благоустройству.
По мосту проходят маршруты городского транспорта №№ 11, 17, 90 и 98.