В Рязани открыли проезд по мосту через Трубеж

Вначале планировалось, что ремонт закончится только к ноябрю. У моста длиной 140 метров разобрали пролеты и на прежних опорах фактически создали новую дорогу.

На улице Каширина, у выезда из центра Рязани в сторону Северной окружной дороги полностью открыли для движения мост через Трубеж.



На открытии побывал рязанский губернатор Николай Любимов.



«Работы завершены за два месяца до конца срока», — отметил он.



Вначале планировалось, что ремонт закончится только к ноябрю. У моста длиной 140 метров разобрали пролеты и на прежних опорах фактически создали новую дорогу.



Представитель подрядной организации рассказал, что осенью вокруг моста будут идти работы по благоустройству.



По мосту проходят маршруты городского транспорта №№ 11, 17, 90 и 98.





