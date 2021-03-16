Во время ремонта моста через Трубеж на улице Каширина расширят дорогу

Со среды, 17 марта, на улице Каширина начнут ремонтировать мост через Трубеж. Движение организуют сначала правой стороне со стороны Борок, через четыре месяца — по левой.

Со среды, 17 марта, на улице Каширина начнут ремонтировать мост через Трубеж. Движение организуют сначала правой стороне со стороны Борок, через четыре месяца — по левой. Работы намерены завершить к 1 ноября.

За это время отремонтируют 150 метров проезжей части. По направлению в город дорогу расширят до трех полос, в Борки — оставят две.

При необходимости в схему маршрутов №№11, 10, 17, 34, 98 и 90 внесут корректировки.