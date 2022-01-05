Володин: в Госдуме сделают все, чтобы закон о пожизненном сроке для педофилов принять в январе

Политик уточнил, что вопрос необходимо проработать с ФСИН.

В Госдуме сделают все, чтобы закон о пожизненном сроке для педофилов принять в январе. Об этом председатель Госдумы написал в своем telegram-канале.

Вячеслав Володин отреагировал на убийство пятилетней девочки в Костроме. Он отметил, что общество поддерживает максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за педофилию.

«Но многие убеждены, что и этого недостаточно. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках», — рассказал Володин.

Политик уточнил, что вопрос необходимо проработать с ФСИН.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов и создать открытую электронную базу осужденных за сексуальные преступления над детьми.