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В Госдуме предложили создать в России электронную базу педофилов
По словам автора, база поможет создавать условия повышенной безопасности для детей.

В Госдуме предложили создать в России электронную базу педофилов. Об этом пишет RT.

Депутат Виталий Милонов предложил создать открытую электронную базу при МВД, в которую включить лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Он направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

По словам Милонова, базу будут использовать работодатели и арендодатели. Она поможет исключать взаимодействие с преступниками и создавать безопасные условия для детей.

Ранее в Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов.