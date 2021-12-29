В Госдуме предложили создать в России электронную базу педофилов

По словам автора, база поможет создавать условия повышенной безопасности для детей.

В Госдуме предложили создать в России электронную базу педофилов. Об этом пишет RT.

Депутат Виталий Милонов предложил создать открытую электронную базу при МВД, в которую включить лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Он направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

По словам Милонова, базу будут использовать работодатели и арендодатели. Она поможет исключать взаимодействие с преступниками и создавать безопасные условия для детей.

Ранее в Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов.