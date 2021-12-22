В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов

Документ предусматривает пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. Об этом передает РИА Новости .

Он сообщил, что во вторник на пленарном заседании законопроект приняли в первом чтении. Документ предусматривает пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

«Я считаю, что каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления. Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания», — отметил Хамзаев.