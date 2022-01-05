В Костроме двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку

Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий города. Преступники изнасиловали девочку, а после нанесли множественные ножевые ранения.

В Костроме двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

4 января ребенок вышел гулять на улицу Северной Правды, через некоторое время оттуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Девочку искали сотрудники следственного комитета, полицейские и волонтеры.

Позже оперативники задержали двух подозреваемых, которые сознались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города.

Telegram-канал 112 сообщил, что одним из задержанных оказался педофил-рецидивист. 44-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник получил срок за кражу денег с банковского счета.

Сообщается, что преступники изнасиловали девочку, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку.

Возбуждено уголовное дело по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).