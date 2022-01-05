\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
-8°
Чтв, 06
Птн, 07
-2°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
Вчера 10:14
891
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
3 950
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
17 650
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
6 376
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Костроме двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку
Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий города. Преступники изнасиловали девочку, а после нанесли множественные ножевые ранения.

В Костроме двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

4 января ребенок вышел гулять на улицу Северной Правды, через некоторое время оттуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Девочку искали сотрудники следственного комитета, полицейские и волонтеры.

Позже оперативники задержали двух подозреваемых, которые сознались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города.

Telegram-канал 112 сообщил, что одним из задержанных оказался педофил-рецидивист. 44-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник получил срок за кражу денег с банковского счета.

Сообщается, что преступники изнасиловали девочку, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку.

Возбуждено уголовное дело по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).