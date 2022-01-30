Скончался актер Леонид Куравлев

Ушел из жизни советский и российский актер Леонид Куравлев. Леониду Вячеславовичу было 85 лет. Об этом сообщил «Первый канал».

Умер советский и российский актер Леонид Куравлев. Леониду Вячеславовичу было 85 лет. Об этом сообщил «Первый канал».

Ранее стало известно, что Куравлева выписали из больницы в «Коммунарке» и перевели в другое медучреждение.

Сын Куравлева от имени всей семьи поблагодарил врачей и медперсонал, которые лечили его отца.

Леонид Куравлев — народный артист РСФСР. Снимался в таких фильмах, как «Афоня», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная».

Напомним, актера в тяжелом состоянии госпитализировали в начале января. У 85-летнего Леонида Куравлева началось обширное поражение легких.

Позже Куравлева перевели из больницы «Коммунарка» в хоспис, так как у него была неизлечимая болезнь.