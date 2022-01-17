У 85-летнего Леонида Куравлева началось обширное поражение легких

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева в тяжелом состоянии госпитализировали 5 января в «Коммунарку». По словам источника «КП», с тех пор актер все еще находится в реанимации.

У 85-летнего Леонида Куравлева началось обширное поражение легких. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил сайт « КП ».

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева в тяжелом состоянии госпитализировали 5 января в «Коммунарку». По словам источника «КП», с тех пор актер все еще находится в реанимации.

Артисту проводят компьютерную томография, последняя из которых показала, что у него началось обширное поражение легких: ранее площадь поражения составляла 5-10%, теперь — 35% с правой стороны и до 25% с левой.

Уточняется, что Леонид Куравлев дышит сам без помощи ИВЛ.