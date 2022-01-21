Леонида Куравлева перевели в хоспис

Напомним, пневмонию у народного артиста РСФСР выявили 5 января.

Артиста Леонида Куравлева перевели из больницы «Коммунарка» в хоспис. Об этом сообщил telegram-канал Baza .

По информации источника, Куравлеву вылечили пневмонию. После его осмотрели неврологи. В итоге народному артисту РСФСР присвоили паллиативный статус и перевели в хоспис имени имени Миллионщиковой.

Отмечается, что у Леонида Куравлева есть неизлечимая болезнь.

Напомним, актера в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу «Коммунарка» 5 января. У него выявили вирусно-бактериальную пневмонию.