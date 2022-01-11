В Москве в тяжелом состоянии госпитализировали народного артиста РСФСР Леонида Куравлева

В Коммунарке журналистам сообщили, что народного артиста госпитализировали еще 5 января. Тяжелое состояние Куравлева наблюдается на протяжении нескольких дней.

В Москве в тяжелом состоянии госпитализировали народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Об этом в понедельник, 10 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на сына артиста.

Леонид Куравлев попал в больницу в Коммунарке. По данным СМИ, у него пневмония. Тесты на ковид отрицательные.

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — сказал он.

В Коммунарке журналистам сообщили, что народного артиста госпитализировали еще 5 января. Тяжелое состояние Куравлева наблюдается на протяжении нескольких дней.