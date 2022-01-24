Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП с электричкой в Рязанской области

72-летний местный житель на Chevrolet Niva выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с проходившим железнодорожным составом.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места смертельного ДТП с электричкой, произошедшего в Милославском районе.

23 января около 14:05 в Милославском районе 72-летний местный житель на Chevrolet Niva выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с проходившим железнодорожным составом ЭД9М0193 «Москва — Мичуринск» под управлением 30-летнего машиниста. От травм на месте скончались водитель и две пассажирки автомобиля в возрасте 77-ми и 72-х лет.

Обстоятельства ДТП уточняются.