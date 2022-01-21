В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии в Ухоловском районе

В аварии погибла 21-летняя пассажирка Lada Granta. 22-летнего пассажира легковушки госпитализировали.

В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии в Ухоловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 27 июля 2021 года в 00:05 на 37-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

27-летний ухоловец на Lada Granta не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась.

21-летняя пассажирка легковушки погибла, а 22-летнего пассажира доставили в больницу.

Водителя арестовали, по делу ведется следствие.

Свидетелей аварии попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1.