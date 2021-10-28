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Жителю Ухолова, устроившему смертельное ДТП, продлили арест
ДТП произошло в ночь с 26 на 27 июля 2021 года. В аварии погибла 20-летняя девушка.

В Рязанской области продлили арест жителю Ухолова, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло в ночь с 26 на 27 июля 2021 года. 27-летний пьяный водитель на Lada Granta ехал по дороге «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». В салоне его машины было два пассажира. Мужчина превысил скорость, потерял контроль, машина опрокинулась.

Пассажиры, находившиеся в автомобиле получили травмы. 20-летняя девушка скончалась от полученных повреждений, второго пассажира доставили в больницу.

Мужчину заключили под стражу также из-за попытки склонить свидетеля к даче ложных показаний. По уголовному делу ведется следствие.

По пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ мужчине грозит от 5 до 12 лет в колонии общего режима с обязательным дополнительным наказанием, связанным с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Отмечается, что мужчина работал водителем.