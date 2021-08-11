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Арестован виновник смертельного ДТП в Ухоловском районе
ДТП произошло в ночь с 26 на 27 июля. Пьяный 27-летний водитель на автомобиле Lada Granta, в салоне которого было двое пассажиров, ехал по дороге «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».

В Рязанской области под стражу заключили виновника смертельного ДТП, произошедшего в Ухоловском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло в ночь с 26 на 27 июля. Пьяный 27-летний водитель на автомобиле Lada Granta, в салоне которого было двое пассажиров, ехал по дороге «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». Мужчина превысил скорость, машина перевернулась, пассажиры получили травмы.

20-летняя девушка скончалась, второго пассажира доставили в медучреждение.

Водитель пытался склонить свидетеля к даче ложных показаний, поэтому его решили заключить под стражу.

По уголовному делу идет следствие. Виновнику грозит от пяти до 12 лет в колонии общего режима.