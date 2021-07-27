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В Ухоловском районе произошло смертельное ДТП
Lada Granta опрокинулась в кювет. 20-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сидении автомобиля, погибла. Сообщается, что водитель был пьян.

В Ухоловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла во вторник, 27 июля, в 00:05 на 37-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород. 27-летний житель Ухолова в состоянии алкогольного опьянения на Lada Granta опрокинул машину в кювет.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сидении автомобиля, погибла. Второй пассажир, 22-летний житель села Покровское, получил травмы, его доставили в Сараевскую больницу.