Погибший на пожаре в Дягилеве рязанец страдал от галлюцинаций
За день до пожара он осознал, что у него проблемы с головой, и вызвал скорую.
Погибший на пожаре в Дягилеве рязанец страдал от галлюцинаций. Об этом
46-летний мужчина проживал в доме № 2 на улице Белякова вместе с мамой. Сообщается, что в последнее время он жаловался на галлюцинации — рассказывал, что из телевизора за ним следят хакеры и пытаются его убить.
За день до пожара он осознал, что у него проблемы с головой, и вызвал скорую.
Напомним, смертельный пожар произошел во вторник, 18 января. В огне погиб хозяин квартиры. Следователи начали проверку, а соседи выложили кадры последствий пожара.