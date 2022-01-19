Погибший на пожаре в Дягилеве рязанец страдал от галлюцинаций

За день до пожара он осознал, что у него проблемы с головой, и вызвал скорую.

Погибший на пожаре в Дягилеве рязанец страдал от галлюцинаций. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

46-летний мужчина проживал в доме № 2 на улице Белякова вместе с мамой. Сообщается, что в последнее время он жаловался на галлюцинации — рассказывал, что из телевизора за ним следят хакеры и пытаются его убить.

За день до пожара он осознал, что у него проблемы с головой, и вызвал скорую.

Напомним, смертельный пожар произошел во вторник, 18 января. В огне погиб хозяин квартиры. Следователи начали проверку, а соседи выложили кадры последствий пожара.