В пожаре на улице Белякова погиб хозяин квартиры

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

Во вторник, 18 января, на улице Белякова в многоквартирном доме произошел пожар. По предварительным данным, во время ЧП погиб хозяин квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 11:27. Пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В 11:53 пожар локализовали.

На вызов приехали девять машин и около 30 человек личного состава.

«Здание старое. Обнаружился прогар на чердачное помещение», — прокомментировал пожар заместитель начальника ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Юдин.

Ранее видео пожара выложили в соцсетях. Следователи начали проверку.

Пожарная машина, ехавшая на место возгорания, застряла в снегу.