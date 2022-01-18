\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
-1°
Срд, 19
-13°
Чтв, 20
-10°
ЦБ USD 76.33 0.29 19/01
ЦБ EUR 87.02 0.16 19/01
Нал. USD 75.7 / 77.20 16:27
Нал. EUR 86.61 / 87.90 16:27
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
4 763
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
8 043
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
11 110
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
25 680
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В пожаре на улице Белякова погиб хозяин квартиры
Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

Во вторник, 18 января, на улице Белякова в многоквартирном доме произошел пожар. По предварительным данным, во время ЧП погиб хозяин квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 11:27. Пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В 11:53 пожар локализовали.

На вызов приехали девять машин и около 30 человек личного состава.

«Здание старое. Обнаружился прогар на чердачное помещение», — прокомментировал пожар заместитель начальника ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Юдин.

Ранее видео пожара выложили в соцсетях. Следователи начали проверку.

Пожарная машина, ехавшая на место возгорания, застряла в снегу.