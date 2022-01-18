Опубликованы кадры из сгоревшей квартиры в Дягилеве

На кадрах видно, что пол квартиры этажом ниже залило водой и засыпало строительным мусором.

Опубликованы кадры из сгоревшей квартиры в Дягилеве. Фото и видео разместили жители дома в соцсетях.

Жители дома опубликовали фото из сгоревшей квартиры и видео последствий пожара из квартиры этажом ниже. На кадрах видно, что пол жилища залило водой и засыпало строительным мусором.

Пожар в доме № 2 на улице Белякова произошел во вторник, 18 января. По данным МЧС загорелась квартира на последнем этаже четырехэтажного дома. По предварительным данным, на пожаре погиб хозяин жилища.