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Опубликованы кадры из сгоревшей квартиры в Дягилеве
На кадрах видно, что пол квартиры этажом ниже залило водой и засыпало строительным мусором.

Опубликованы кадры из сгоревшей квартиры в Дягилеве. Фото и видео разместили жители дома в соцсетях.

Жители дома опубликовали фото из сгоревшей квартиры и видео последствий пожара из квартиры этажом ниже. На кадрах видно, что пол жилища залило водой и засыпало строительным мусором.

Пожар в доме № 2 на улице Белякова произошел во вторник, 18 января. По данным МЧС загорелась квартира на последнем этаже четырехэтажного дома. По предварительным данным, на пожаре погиб хозяин жилища.

Фото и видео Анны Никифоровой