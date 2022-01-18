Следователи начали проверку после гибели мужчины на пожаре в Дягилеве

Пожар произошел днем 18 января. В тушении участвовали девять машин и около 30 человек личного состава.

Следователи начали проверку после гибели мужчины на пожаре в Дягилеве. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

«Московским МСО Рязани проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1975 года рождения на пожаре в квартире на улице Белякова», — отметили в ведомстве.

Напомним, пожар произошел днем 18 января. В тушении участвовали девять машин и около 30 человек личного состава.

Пожарная машина, ехавшая на место возгорания, застряла в снегу.