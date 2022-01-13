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Пермского стрелка Тимура Бекмансурова признали вменяемым
Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова признали вменяемым. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

«С. К. России продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к которому причастен Тимур Бекмансуров. Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — отметил глава ведомства.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Жертвами стали шесть человек, еще 29 получили огнестрельные ранения. Пермского стрелка обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин.