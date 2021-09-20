В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу

Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, часть — начали выпрыгивать из окон.

В Пермском университете неизвестный открыл беспорядочную стрельбу в здании. Об этом в понедельник, 20 сентября, пишут РИА Новости.

Как пишет Baza, неизвестный стреляет из травматического пистолета. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, часть — начали выпрыгивать из окон.

В некоторых источниках пишут, что в результате стрельбы скончались три человека.

По предварительным данным, стрелком является Тимур Бекмансуров. Известно, что он забаррикадировался в восьмом корпусе. Территория оцеплена.