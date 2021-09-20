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Пермского стрелка обезвредил сотрудник ДПС
Младший лейтенант Калинин сообщил, что они с напарником находились недалеко от места происшествия — оформляли ДТП.

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин. Об этом сообщил telegram-канал «Подъем».

Младший лейтенант Калинин сообщил, что они с напарником находились недалеко от места происшествия — оформляли ДТП. После этого им поступило сообщение, что в вузе находится человек с ружьем и они выехали на место для проверки информации.

«Напарник организовал эвакуацию. Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается. Крикнул ему „Бросай!“, после чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону. После чего начал оказывать медицинскую помощь», — сказал Калинин.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров ворвался в восьмой корпус Пермского университета и открыл стрельбу по людям. Студенты начали выпрыгивать из окон, часть — закрылись в аудиториях. Спустя время силовики его ранили и задержали. Стрелок убил по меньшей мере восемь человек, еще 24 — ранены.

В настоящее время Бекмансуров находится на ИВЛ.