В Минздраве уточнили количество погибших и пострадавших при стрельбе в Перми

Также стало известно, что министр здравоохранения Михаил Мурашко направил бригады специалистов федеральных учреждений, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.

В Минздраве России рассказали, сколько человек стали жертвами пермского стрелка Тимура Бекмансурова. Об этом пишет Life .

По уточненным данным ведомства, в результате стрельбы погибло шесть человек. При этом ранее в следкоме сообщали о восьми жертвах.

«По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил направить в Пермь бригады специалистов федеральных учреждений, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров ворвался в восьмой корпус Пермского университета и открыл стрельбу по людям. Студенты начали выпрыгивать из окон, часть — закрылись в аудиториях. Спустя время сотрудник ДПС его ранил и задержал. В настоящее время Бекмансуров находится на ИВЛ.