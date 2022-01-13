На полицейских, не уследивших за убийцами девочки из Костромы, завели уголовное дело

Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

После убийства ребенка в Костроме завели уголовное дело на полицейских, не проследивших за освободишимся из колонии педофилом. Об этом в четверг, 13 января, сообщило РИА Новости .

«Возбуждено еще одно уголовное дело — по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным», — сообщил в интервью глава С. К. России Александр Бастрыкин.

Напомним, трагедия произошла 4 января. Двое мужчин похитили с прогулки пятилетнюю девочку. Их задержали. Следственный комитет опубликовал кадры из их квартиры, а также видео допроса. Выяснилось, что мужчины были любовниками. Они сознались в преступлении.