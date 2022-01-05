Убийцы пятилетней девочки из Костромы дали признательные показания

Убийцы признались, что ребенок должен был стать «подарком» одному из сожителей. Они планировали похитить мальчика лет 12 «для сексуальных утех», но не нашли «подходящего подростка».

Убийцы пятилетней девочки из Костромы планировали похитить мальчика. Подробности привел telegram-канал SHOT .

На допросе 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов признались, что изначально планировали похитить мальчика, но не нашли подходящую жертву. По признанию убийц пятилетней Вероники Николаевой, ребенок должен был стать «подарком» для одного из них.

Вадим Беляков и Денис Герасимов — гомосексуалисты, они начали проживать вместе около четырех месяцев назад. По данным канала SHOT, у Белякова задержка в развитии.

Убийцы признались, что Герасимов захотел сделать «подарок» своему сожителю: похитить для него мальчика лет 12 «для сексуальных утех». Неделю они искали «подходящего подростка» в микрорайоне Черноречье в Костроме, в том числе и возле школы, но безрезультатно.

Их жертвой стала пятилетняя девочка. Они увидели девочку возле культурного центра на улице Северной Правды. Мать ребенка убиралась после новогодних праздников, а девочка на несколько минут вышла одна на улицу. Убийцы ее схватили и затащили в подвал дома неподалеку. Затем унесли девочку к себе в логово — комнату в общежитии.