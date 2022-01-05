Появилось видео допроса костромских убийц пятилетней девочки

Убийцы сознались в содеянном на допросе следователей.

В сети появилось видео допроса Вадима Белякова и Дениса Герасимова, которые накануне изнасиловали и убили пятилетнюю девочку. Кадры опубликовал telegram-канал Shot.

Убийцы сознались в содеянном на допросе следователей.

Также известно, что 44-летнего Герасимова посадили в 2017 году на 4,5 года за педофилию и изготовление детской порнографии. На свободу он вышел в марте 2021-го. После освобождения он был под надзором и должен был два раза в месяц являться в полицию по месту жительства, не имел права выезжать из Костромы и находиться поблизости детсадов и школ.

В сентябре его привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на выезд из города.