Один из педофилов, убивших девочку в Костроме, в СИЗО начал «косить под дурочка»

24-лений Вадим Беляков заявил, что не понимает, где находится и не считает убийство ребенка преступлением.

Один из педофилов, убивших девочку в Костроме, в СИЗО начал «косить под дурочка». Об этом пишет telegra-канал Shot.

24-летний Вадим Беляков, который вместе со своим 44-летним любовником похитил, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку, начал говорить, что не понимает, где находится. Также он сказал, что не считает свои действия преступлением, объясняя убийство ребенка тем, что всего лишь хотели разнообразить сексуальную жизнь.

При этом Беляков признался, что опасается за жизнь своих родителей, к которым, по его мнению, могут «поквитаться».

44-летний Денис Герасимов также часто жаловался, что боится мести.

Отмечается, что оба педофила активно требуют встреч в родными.

Напомним, трагедия произошла 4 января. Двое мужчин похитили с прогулки пятилетнюю девочку. Их задержали. Следственный комитет опубликовал кадры из их квартиры, а также видео допроса. Выяснилось, что мужчины были любовниками. Они сознались в преступлении.