\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
-10°
Срд, 12
-10°
Чтв, 13
-14°
ЦБ USD 74.84 -0.29 12/01
ЦБ EUR 84.88 -0.25 12/01
Нал. USD 74.56 / 75.70 16:59
Нал. EUR 84.56 / 85.20 16:59
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
4 531
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
7 586
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
21 987
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
10 405
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Один из педофилов, убивших девочку в Костроме, в СИЗО начал «косить под дурочка»
24-лений Вадим Беляков заявил, что не понимает, где находится и не считает убийство ребенка преступлением.

Один из педофилов, убивших девочку в Костроме, в СИЗО начал «косить под дурочка». Об этом пишет telegra-канал Shot.

24-летний Вадим Беляков, который вместе со своим 44-летним любовником похитил, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку, начал говорить, что не понимает, где находится. Также он сказал, что не считает свои действия преступлением, объясняя убийство ребенка тем, что всего лишь хотели разнообразить сексуальную жизнь.

При этом Беляков признался, что опасается за жизнь своих родителей, к которым, по его мнению, могут «поквитаться».

44-летний Денис Герасимов также часто жаловался, что боится мести.

Отмечается, что оба педофила активно требуют встреч в родными.

Напомним, трагедия произошла 4 января. Двое мужчин похитили с прогулки пятилетнюю девочку. Их задержали. Следственный комитет опубликовал кадры из их квартиры, а также видео допроса. Выяснилось, что мужчины были любовниками. Они сознались в преступлении.