Касимовская больница «водников» начала работу в качестве филиала межрайонного медцентра

В ней ведут ряд специалистов ММЦ.

Касимовская больница «водников» начала работу в качестве филиала межрайонного медицинского центра. Об этом сообщило издание «Рязанские ведомости» .

От Касимовского ММЦ с понедельника, 10 января, в больнице ведут прием несколько специалистов: участковый терапевт, психиатр-нарколог, отоларинголог, хирург, гинеколог, профтолог, дематовенеролог, психиатр. Время работы врачей: c 8:00 до 13:00 (хирург работает с 8:00 до 10:00).

Помимо этого в учреждении можно сдать клинические и биохимические анализы, пройти медосмотр и сделать ЭКГ.

Напомним, информация о закрытии ФБУЗ «Приволжского окружного медицинского центра» ФМБА и увольнении всех сотрудников появилась 23 сентября. После этого региональный минздрав сообщил, что больницу присоединят к Касимовскому ММЦ. Коллектив врачей писал письмо президенту, а также обращался к журналисту Андрею Караулову.