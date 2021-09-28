В Касимове обсудили судьбу больницы «водников»

Представители ФМБА отметили, что филиал медцентра закрывают наряду с другими 30 филиалами по России, имущество и здание перейдет в введение регионального минздрава, а именно касимовского межрайонного медицинского центра.

В Касимове обсудили судьбу больницы «водников». Информация появилась в группе « Типичный Касимов ».

Во вторник, 28 сентября, в Касимове прошло совещание представителей регионального минздрава, федерального медико-биологического агентства и местных властей.

Представители ФМБА отметили, что филиал медцентра закрывают наряду с другими 30 филиалами по России, имущество и здание перейдет в введение регионального минздрава, а именно касимовского межрайонного медицинского центра. Работники бывшей больницы «водников» сообщили, что опасаются, что останутся без работы, а те, кто перейдет на работу в ММЦ потеряют зарплату.

Рязанский минздрав в свою очередь заверил врачей, что окажут максимальное содействие в сохранении больницы, но уже в структуре ММЦ.

Информация о закрытии филиала ФБУЗ «Приволжского окружного медицинского центра» ФМБА появилась в социальных сетях 23 сентября. Рязанский минздрав прокомментировал информацию.